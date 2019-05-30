"Хочет избежать ответственности": политолог объяснил, почему Луценко держится за кресло генпрокурора

По словам политолога Алексея Якубина, Луценко преследовал цель - занять кресло премьера, но добиться этого у него не получилось.

Нынешний генпрокурор Юрий Луценко пытается максимально использовать должность генерального прокурора для самопиара.

Такое мнение Главреду высказал политолог Алексей Якубин.

"Луценко на этом посту - это уже в какой-то мере оксюморон. Он в первую очередь политик, и по факту это беспрецедентно, когда человек без юридического образования и всяких контекстов возглавил генеральную прокуратуру - орган, требующий юридической грамотности. И годы пребывания Луценко в должности скорее запомнились тем, что он просто пытался использовать эту площадку для личного самопиара», - считает политолог.

По его словам, Луценко хотел занять кресло премьер-министра, но добиться этого у него не получилось.

"Использование самопиара было расчетом, что должность генерального прокурора станет трамплином для дальнейшей политической карьеры и ее ускорения. Я так понимаю, что речь шла о должности премьер-министра. Потому что об этом ходило много слухов и раньше, а в канун президентской избирательной кампании Луценко себя предлагал в роли вип-агитатора для Петра Порошенко. Но в итоге это закончилось тем, что Владимир Гройсман все равно остался в роли премьер-министра", - констатировал эксперт.

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Якубин считает, что при Луценко Генеральная прокуратура больше ориентировалась на политические заказы, чем на реальную работу, связанную с борьбой с коррупцией.

«Мне кажется, что Луценко рассчитывал быстро конвертировать достижения в политические баллы. Например, дело беглого Януковича. Но по факту он пролетает в этом политическом цикле. И сейчас он пытается задержаться на должности генпрокурора - хочет получить некие гарантии в американском сюжете, связанном с делом адвоката Дональда Трампа", - добавил Якубин.

Эксперт считает, что сейчас Луценко ухватился за должность генпрокурора по одной простой причине: "поход на выборы под вопросом, а пост в ГПУ позволит ему избежать ответственности".

"Те политические силы, с которыми он планировал идти на выборы, например, с тем же Виталием Кличко, сейчас сами ищут куда пристроиться. Так как особого рейтинга у них нет. И Луценко в большей мере думает: как ему сохранить тот капитал и часть влияния, которое он имеет, избежать ответственности и максимально долго просидеть на должности генпрокурора при новом президенте», - резюмировал политолог.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.