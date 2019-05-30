"Хочет избежать ответственности": политолог объяснил, почему Луценко держится за кресло генпрокурора
Нынешний генпрокурор Юрий Луценко пытается максимально использовать должность генерального прокурора для самопиара.
Такое мнение Главреду высказал политолог Алексей Якубин.
"Луценко на этом посту - это уже в какой-то мере оксюморон. Он в первую очередь политик, и по факту это беспрецедентно, когда человек без юридического образования и всяких контекстов возглавил генеральную прокуратуру - орган, требующий юридической грамотности. И годы пребывания Луценко в должности скорее запомнились тем, что он просто пытался использовать эту площадку для личного самопиара», - считает политолог.
По его словам, Луценко хотел занять кресло премьер-министра, но добиться этого у него не получилось.
"Использование самопиара было расчетом, что должность генерального прокурора станет трамплином для дальнейшей политической карьеры и ее ускорения. Я так понимаю, что речь шла о должности премьер-министра. Потому что об этом ходило много слухов и раньше, а в канун президентской избирательной кампании Луценко себя предлагал в роли вип-агитатора для Петра Порошенко. Но в итоге это закончилось тем, что Владимир Гройсман все равно остался в роли премьер-министра", - констатировал эксперт.
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Якубин считает, что при Луценко Генеральная прокуратура больше ориентировалась на политические заказы, чем на реальную работу, связанную с борьбой с коррупцией.
«Мне кажется, что Луценко рассчитывал быстро конвертировать достижения в политические баллы. Например, дело беглого Януковича. Но по факту он пролетает в этом политическом цикле. И сейчас он пытается задержаться на должности генпрокурора - хочет получить некие гарантии в американском сюжете, связанном с делом адвоката Дональда Трампа", - добавил Якубин.
Эксперт считает, что сейчас Луценко ухватился за должность генпрокурора по одной простой причине: "поход на выборы под вопросом, а пост в ГПУ позволит ему избежать ответственности".
"Те политические силы, с которыми он планировал идти на выборы, например, с тем же Виталием Кличко, сейчас сами ищут куда пристроиться. Так как особого рейтинга у них нет. И Луценко в большей мере думает: как ему сохранить тот капитал и часть влияния, которое он имеет, избежать ответственности и максимально долго просидеть на должности генпрокурора при новом президенте», - резюмировал политолог.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.