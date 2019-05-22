Полторак посоветовал Зеленскому назначить "достойного" главу Минобороны и не экспериментировать с ВСУ

Полторак предостерег новое руководство государства от «экспериментов» над армией.

Министр обороны Степан Полторак на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским посоветовал ему назначить «достойного» министра обороны.

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Об этом Полторак, который будет возглавлять ведомство до решения парламента о его отставке, заявил в интервью «Настоящее время». «Я говорил Владимиру Александровичу – назначьте достойного министра обороны. Мы потеряли почти 3 тыс. военнослужащих в Вооруженных силах. Сегодня в ВСУ служат около 250 тыс. человек – мужественных, героических и патриотических, и они точно имеют право на достойного министра обороны», – сказал Полторак.

Полторак предостерег новое руководство государства от «экспериментов» над армией. «Моя мечта – чтобы Украина никогда больше не вернулась в 2014 год. Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск», – сказал министр.

Он заверил о готовности помочь преемнику, который будет после него возглавлять Минобороны. «Я очень много потерял личных сил, здоровья. Я четыре года не был в отпуске, пять практически без выходных. Поэтому мне не стыдно. Я смог то, что я смог сделать. И я хотел бы пожелать тому, кто будет работать после меня, пусть сделает больше, и я готов помогать», – добавил Полторак.

Как сообщал УНИАН, после того, как 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины, Степан Полторак подал в отставку с должности министра обороны. Позже он встретился с Зеленским, и они договорились, что Полторак будет возглавлять Министерство обороны до решения Верховной Рады о его отставке.

Степан Полторак возглавляет Министерство обороны с 14 октября 2014 года.