Рада требует новых санкций для РФ из-за нарушения прав коренных народов

Украинский парламент призывает усиливать политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов и нарушения суверенитета автономных республик РФ.

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (№10125).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Украинский парламент обращается к ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить действия России, направленные на нарушение и ограничение политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права.

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Также ВР обращается к ним с призывом усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик Российской Федерации как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полного и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам.

Верховная Рада призывает обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, потребовать от российских властей вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных заведениях в полном объеме, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов.

Кроме того, украинский парламент призывает использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении Российской Федерации с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний; требовать от России выполнения Четвертого заключения по Российской Федерации, принятого Консультативным комитетом рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы (ACFC/OP/IV(2018)001).

Верховная Рада призывает применять все возможные виды санкций к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, причастным к преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов; всесторонне способствовать поддержке усилий представителей коренных народов РФ, направленных на защиту прав коренных народов, сохранение их самобытности, языков, культуры и традиций.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.