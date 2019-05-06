Луценко гордится уровнем толерантности к нацменьшинствам в Украине

По его словам, по абсолютному большинству дел о преступлениях в отношении представителей нацменьшинств установлены виновные.

Генеральный прокурор Юрий Луценко гордится уровнем толерантности к национальным меньшинствам в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Киевского еврейского форума.

«Я горжусь тем, что в Украине мы имеем чрезвычайно толерантную атмосферу ко всем национальным меньшинствам», - отметил он и добавил, что, согласно опросу американского центра Pew Research Center, Украина считается «самой толерантной, в частности, к евреям, страной Восточной Европы».

В то же время Луценко отметил, что в течение прошлых лет «мы имели отдельные проявления расовой неприязни».

«Количество уголовных дел (о совершении преступлений - УНИАН) против национальных меньшинств и тех преступлений, которые совершили представители национальных меньшинств, одно и то же. Это значит, что у нас есть баланс», - подчеркнул он.

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Генпрокурор подытожил, что «если встречаются идиоты, которые нападают на представителей других национальностей: то ли ромов, то ли евреев, то ли венгров, или румын, или россиян, закон должен сработать». «Счастлив тем, что по абсолютному большинству дел виновные установлены, они находятся в судах. И это свидетельствует, что Украина не только толерантно относится к меньшинствам, но и защищает их права», - подчеркнул генпрокурор.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук отметила, что в Украине уровень насилия на почве антисемитизма самый низкий в Центрально-Восточной Европе.

«Украина довольно остро осуждает абсолютно любые проявления или публичные какие-то антисемитские призывы. И действительно, сегодня правоохранительные органы... расследуют соответствующие факты, имеющие место, и привлекают к ответственности каждого, кто виноват в подобных правонарушениях», - заверила она.

Кроме того, Ковальчук подчеркнула, что Россия уже длительное время «делает различные голословные заявления и попытки внешних сил, которые направлены на то, чтобы расшатать и внутренне дестабилизировать ситуацию (в Украине - УНИАН)», а также создать впечатление для международных партнеров Украины, будто бы в ней царит негативное отношение к представителям нацменьшинств.

Представитель МВД также отметила, что в октябре 2017 года Нацполицией была разоблачена и привлечена к уголовной ответственности организованная преступная группировка, которая в течение двух лет совершала нападения на дипломатические учреждения, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения с провокационной целью подрыва дружественных отношений Украины с иностранными партнерами.

«На счету этой криминальной группы, координация действий которой происходила именно с территории Российской Федерации, было в целом разоблачено 7 преступных эпизодов. Это и осквернение синагоги, памятников, организация взрывов на территории дипломатических учреждений, консульств, в местах религиозного паломничества и публичных местах», - сказала Ковальчук.