В зоне АТО построены фортификационные сооружения длиной 400 км

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор офицерской общественной инициативы "Чистые погоны" Игорь Рудич сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В августе 2014 года президентом Украины была поставлена задача построить оборонительные сооружения в зоне АТО, и в том же месяце были выбраны конкретные места, где должна была обустраиваться линия обороны: опорные пункты, блокпосты», - проинформировал он.

Также, по словам Рудича, в течение сентября-ноября 2014 года в нескольких секторах было построено более 200 объектов общей протяженностью до 400 км. Запланированные работы были выполнены, официальный срок окончания выполнения - 15 декабря 2014 года.

«На объекты было израсходовано около 50 миллионов гривен, 6,5 тысяч кубометров леса, около 20 тысяч наименований железобетонных изделий», - заявил он.

Читайте такжеБлокпосты на подъездах к Мариуполю решили укрепитьВ свою очередь, офицер Центрального управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Сакада отметил, что «непосредственно задача выполнялась инженерными войсками ВСУ, железнодорожными войсками, гражданскими сотрудниками Укравтодора».

Также он добавил, что работа проводилась в условиях, когда за перемещением гражданской техники следили снайперы противника и открывали огонь, чтобы запугать гражданских специалистов.