Наливайченко хочет трибунала для Януковича

Такое мнение в интервью LB.ua высказал глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Тематический законопроект – по трибуналу - в парламент уже внесен. Один из вариантов – создание специальной палаты-трибунала при Верховном суде. Политики нового поколения понимают, что невозможно столь масштабные преступления расследовать по старым лекалам», - отметил глава СБУ.

"Да, все трибуналы – по Югославии, Руанде и т.д. функционировали не один год. Преступления против человечества – это серьезно; необходимо тщательно собрать доказательства, все аргументированно доказать и т.д. Мы намерены работать именно так", - добавил он.

При этом Наливайченко не согласился с тем, что через год после Майдана, «урожай» задержанных "бывших" не столь велик.

Читайте такжеНаливайченко: Якименко лично приказал уничтожить документы СБУ

"Пример – третье лицо СБУ времен Януковича", - парировал он, имея ввиду Владимира Бика. Ныне бывший куратор контрразведки СБУ "сидит в соседней камере с Пукачем" и, по словам Наливайченко, "ждет суда".

Напомним, ранее председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявлял, что считает - экс-руководитель СБУ Александр Якименко находится в Севастополе.

Сам генерал-майор Александр Якименко занимал должность председателя СБУ с 9 января 2013 по 24 февраля 2014. Его подозревают в государственной измене и преступлениях против человечества во время событий Евромайдана. По некоторым данным, он скрывается в России.