Наливайченко считает, что экс-председатель СБУ находится в Севастополе



Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала Интер.

«У меня прямой совет для него (Якименко - УНИАН) - брать билет из Севастополя и ехать сюда в Киев, пока есть сообщение. Мы порекомендуем, как брать билет до Херсона, а потом - электричкой», - отметил Наливайченко.

При этом он подчеркнул, что Якименко должен предстать перед украинским судом.

«Хватит ходить по Севастополю. Он предстанет перед украинским судом», - выразил убеждение председатель СБУ.

Читайте такжеЭкс-глава СБУ Якименко является подозреваемым №1 в деле о расстрелах на Майдане

Справка УНИАН. Генерал-майор Александр Якименко занимал должность председателя СБУ с 9 января 2013 по 24 февраля 2014. Его подозревают в государственной измене и преступлениях против человечества во время событий Евромайдана.

По некоторым данным, он скрывается в России.