"Венгрия делает ошибку": Волкер прокомментировал блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает ошибкой блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

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Он заявил, что в вопросе разблокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО изменений нет.

"К сожалению, нет никакого прогресса на сегодняшний день", - подчеркнул Волкер.

Он выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском Украина и Венгрия достигнут согласия о праве представителей венгерского национального меньшинства на образование и общение на родном языке.

"Это должно быть урегулировано. Я думаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент оказания давления по этому вопросу. Украина сталкивается с важными внешними вызовами - нападением, вторжением и оккупацией со стороны России. Это то, что должно вызвать беспокойство у каждого члена НАТО, в том числе и у Венгрии. И блокирование встреч высокого уровня между Украиной и НАТО, по моему мнению, является ошибкой", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании по поводу языка обучения представителей нацменьшинств.