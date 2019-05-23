У Зеленского обсуждалось взятие президентом под личный контроль дел Майдана

Представитель команды Зеленского заявляет, что пока команда нового президента не имеет возможности заниматься расследованием дел Майдана.

В команде президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос взятия главой государства под личный контроль расследования дел Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель команды президента Денис Монастырский сообщил на VI встрече Парламентско-Общественной платформы.

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На вопрос, видят ли в команде Зеленского необходимость дорасследования дел Майдана, Монастырский ответил: "Мы понимаем, что у каждого органа есть своя компетенция, и мы понимаем, что в данном случае и команда президента, которая пришла, она не имеет компетенции расследовать эти дела".

По словам Монастырского, расследование проводится частично Генеральной прокуратурой и соответствующим ее подразделением. При этом он отметил, что правоохранительная система находится на этапе реформирования, в частности, полномочия следственных органов должны перейти в Государственный бюро расследований.

"И пока мы также понимаем, что этот орган (ГБР) находится на этапе очень тяжелого становления, и готов ли он принять эти дела с тем составом следователей или нет, я сейчас не готов дать оценку", - сказал Монастырский.

"С моей точки зрения, эти дела должны быть на персональном контроле президента. Это первое. Именно мы об этом говорили с руководством Администрации президента", - сообщил Монастырский и добавил, что дела Майдана остаются нерешенными и "в подвешенном состоянии".