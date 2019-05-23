"Нет конструктива с ВР": у Зеленского объяснили, почему "не стоит ожидать" нового генпрокурора в ближайшие дни

Представитель команды президента Денис Монастырский заявляет, что сейчас с парламентом нет конструктивного диалога.

Представитель команды президента Украины Денис Монастырский заявляет, что ожидать в ближайшие дни назначения нового генерального прокурора не стоит в связи с отсутствием конструктивного диалога с Верховной Радой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал журналистам.

Он отметил, что назначение генерального прокурора не зависит только от президента, поскольку решение должна утверждать Верховная Рада.

"И мы понимаем, что на сегодняшний день с Верховной Радой не происходит конструктивного диалога. Мы видели это по вчерашним событиям в Раде, поэтому, я думаю, что блицкрига в отношении таких назначений ожидать в ближайшие дни, наверное, не стоит", - заявил Монастырский.

На вопрос, рассмотрит ли парламент действующего созыва заявления министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака об отставке, он ответил: "На самом деле, у меня больше реалистичных надежд относительно возможного принятия закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это та точка, которая может объединить парламент. Относительно кадровых вопросов, я не исключаю, что могут измениться позиции, в частности относительно возможного руководителя СБУ, возможно, об увольнении определенных руководителей, но я пока не вижу этой перспективы".

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.