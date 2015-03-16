Яценюк призвал привести армию в полную боевую готовность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Ситуация сложная. Российские террористы и Россия отступать на данном этапе не собираются, и это требует ответственности и организованности от всех нас. Это требует от Минобороны и Генштаба приведение в полную боевую готовность Вооруженных сил Украины. Это требует от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и каждого руководителя области работы по обеспечению гражданской защиты граждан. Это требует от Министерства внутренних дел, СБУ и всей правоохранительной системы борьбы с терроризмом и преследования каждого, кто посягает на украинцев и украинскую независимость. Это требует ответственности и дисциплины", - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеТурчинов подчеркнул необходимость усиления оборонительных позиций Украины

Вместе с тем Яценюк поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении поручений о гражданской защите граждан и усиления борьбы с террористической угрозой.

"Секретариата Кабмина внести на рассмотрение правительства вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении поручений правительства по гражданской защите граждан и усиленной борьбы с террористической угрозой. До увольнения с занимаемых должностей", - сказал он.