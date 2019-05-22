СНБО должен быть центром стабильности - Данилюк рассказал, как видит работу органа

Данилюк отметил, что сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве" и таким центром он видит АП и СНБО.

Александр Данилюк заявил, что у него есть видение, как должен работать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Об этом он рассказал в комментарии "112-Украина". "В отношении назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы и вызовы, которые сейчас стоят перед страной", - сказал он.

"СНБО – это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас есть много вызовов, которым нужно находить решение", - добавил Данилюк.

По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО.