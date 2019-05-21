Новый глава АП Богдан рассказал, чью кандидатуру рассматривают на должность секретаря СНБО

Он заявил, что на должность секретаря СНБО рассматривают кандидатуру Данилюка.

Кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Читайте такжеСоратник Зеленского рассказал о системе отбора кадров на ключевые должности Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан. Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Александр Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского. Сегодня, 21 мая, Зеленский назначил главой АП Богдана.

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