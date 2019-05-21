Новый глава АП Богдан рассказал, чью кандидатуру рассматривают на должность секретаря СНБО
20:57, 21 мая 2019Политика
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Он заявил, что на должность секретаря СНБО рассматривают кандидатуру Данилюка.
Александр Данилюк \ REUTERS
Кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.
Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Александр Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского.
Сегодня, 21 мая, Зеленский назначил главой АП Богдана.
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