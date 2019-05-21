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Новый глава АП Богдан рассказал, чью кандидатуру рассматривают на должность секретаря СНБО

20:57, 21 мая 2019
Политика
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Александр Данилюк \ REUTERS

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Александр Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского.

Сегодня, 21 мая, Зеленский назначил главой АП Богдана.

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Теги: #СНБО#Владимир Зеленский