Полторак объяснил, почему написал рапорт на увольнение с должности главы Минобороны

Полторак отметил, что ему не стыдно за годы работы в должности министра обороны.

Министр обороны Украины Степан Полторак написал рапорт на увольнение, поскольку уважает конституционное право нового президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил журналистам у здания АП.

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«Я ему сказал, что я напишу рапорт на увольнение, я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения Верховной Раде на назначение», - заявил он.

«Что касается моей работы? Я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за 5 лет. Мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам (журналистам - УНИАН), и всем украинцам», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 6 мая министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и осуществленных реформах в оборонной сфере.

20 мая Полторак направил президенту Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.

Сегодня, 21 мая, Полторак прибыл в Администрацию президента Украины по вызову Зеленского.