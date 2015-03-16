ЕС призвал страны ООН ввести ограничительные меры в отношении Крыма

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД в связи с годовщиной аннексии Крыма Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

"ЕС призывает страны-члены ООН ввести аналогичные ограничительные меры в отношении Крыма", - говорится в заявлении.

В документе также сказано, что Евросоюз озабочен "наращиванием военного присутствия в Крыму и нарушениями прав человека на полуострове.

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"Евросоюз подтверждает глубокую озабоченность продолжающимся наращиванием военного присутствия в Крыму и нарушениями прав человека, включая нарушения свободы слова и преследование лиц, относящихся к меньшинствам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что совет ЕС осудил аннексию Крыма РФ и подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Евросоюз остается твердо привержен поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.