США и Германия предупредили РФ о возможных новых санкциях

Об этом во время встречи заявили советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ВВС Украина.

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Как отметили в пресс-службе Белого дома, стороны согласились с необходимостью полной реализации Минских договоренностей всеми сторонами конфликта, "включая прекращение всех военных действий, сотрудничество с ОБСЕ, чтобы наблюдатели могли подтвердить полный отвод тяжелого вооружения, а также освобождение пленных".

"Они отметили, что цена для России значительно возрастет, если нарушение минских договоренностей будет происходить и дальше или если поддерживаемые Россией сепаратисты будут стремиться захватить новые территории", - говорится в заявлении Белого дома.

Дипломаты также согласились с необходимостью поддержки Украины, которая осуществляет шаги по стабилизации экономики.

Напомним, на прошлой неделе о новых санкциях в случае несоблюдения Россией минских соглашений заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд.