Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении закона о самоуправлении на Донбассе

Представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив отметил, что глава государства Петр Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом законопроекта и проекта постановления об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кубив сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

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Он отметил, что Порошенко считает безотлагательным законопроект “О внесении изменения в статью 10 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который должен нормализовать общественно-политическую ситуацию на востоке Украины. Кубив прибавил, что принятие этого законопроекта будет играть значительную роль в недопущении незаконного вмешательства в избирательный процесс военных формирований.

По его словам, также президентом предложен как безотлагательный проект постановления об определении отдельных районов, городов и поселков на Донбассе, в которых вводится особый порядок местного самоуправления. Кубив подчеркнул, что принятие этого постановления позволит безотлагательно принять меры по созданию условий для дальнейшей реализации Мирного плана президента и Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

«Предусмотренный данным Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избраны на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и иными законами Украины», - отмечается в законопроекте.

Согласно документу, демократические выборы должны быть проведенные после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и в условиях недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований.

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Также президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.

«К отдельным районам, городам, поселкам и селам Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вводится особый порядок местного самоуправления, относятся районы или их части, города, поселки и села, находящиеся на территориях, расположенных между государственной границей Украины с Российской Федерацией, урезом воды Азовского моря и линией, которая определена приложением к этому Постановлению, которое отвечает Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года», - говорится в проекте документа.