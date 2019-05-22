"Народный фронт" требует от президента внесения кандидатуры премьер-министра и нового состава Кабмина

Парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил президент.

"Народный фронт" (НФ) требует от президента Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра и предложения относительно членов Кабмина.

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Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак. "Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра и предложения относительно членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, является недопустимым", - подчеркнул Бурбак.

"Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые относятся к конституционным полномочиям президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

Он также подчеркнул, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил президент.

"Кроме того, мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте президента, об отзыве народного депутата? Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободы конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли?", - резюмировал Максим Бурбак.