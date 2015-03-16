В ВР предлагают штрафовать депутатов за разговоры во время заседаний

Фракция "Самопомич" предлагает ужесточить штрафные санкции в отношении депутатов-нарушителей.

Об этом сказал на согласительном совете в понедельник лидер фракции Олег Березюк, передает Украинская правда.

Березюк рассказал что на прошлой неделе, будучи в регионах, депутаты фракции выслушивали мнения людей по поводу работы Верховной Рады.

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"В каждом городе несколько раз на встречах мы слышали, что граждане Украины хотят видеть парламент и в частности его сессионный зал как символ стабильности власти, и недисциплинированность депутатов вызывает недовольство у людей", - сказал лидер "Самопомочи".

Именно поэтому, по словам Березюка, фракция обращается к спикеру Гройсмана с просьбой ужесточить штрафные санкции в отношении депутатов не только за грубые, но и за мелкие нарушения, например за отсутствие народного депутата на месте без уважительных причин или за разговоры между собой в сессионном зале".

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"Хотите поговорить? Выйдите из зала и поговорите. Может, эта проблема и мелкая, но она имеет определенный символизм", - считает депутат.

Гройсман, в свою очередь, призвал нардепов мобилизоваться и дисциплинированно проводить заседания.