США могут усилить давление на РФ, так как нынешние санкции не принесли желаемого результата

Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Радио Свобода.

«Нынешние санкции против России пока не принесли желаемых результатов, поэтому мы и продолжаем наблюдать действия России по дестабилизации ситуации в Украине и невыполнение обязательств, взятых ею в ходе переговоров с украинской, немецкой и французской сторонами в Минске. Мы и дальше обеспокоены поведением России на востоке Украины. Поэтому перспектива увеличения для России платы только растет», - сказал Эрнест.

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Напомним, Европейский союз рассматривает возможность сохранения экономических санкций против России до декабря 2015 года. 11 марта несколько дипломатов из стран-членов ЕС на условиях анонимности заявили Радио Свобода, что главы государств Евросоюза могут решить расширить действие ограничений до декабря, когда встретятся на саммите в Брюсселе 19 марта.

Сегодня США пополнили свой "черный список", добавив 14 физических лиц и две организации - банк РНКБ и Евразийский союз молодежи.