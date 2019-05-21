Зеленский предложил снизить проходной барьер для партий до 3% и отменить «мажоритарку»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер для партий в Верховную Раду до 3% и отменить мажоритарную систему.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель группы «Видродження» Виталий Хомутынник в комментарии журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций и групп парламента.
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«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов, внести несколько поправок», - отметил Хомутынник.
По его словам, речь идет о внесении поправок в действующее законодательство, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера для партий до 3% (сегодня этот барьер составляет 5% - УНИАН).
«Еще дискутировалась третья поправка, которая была предложена от фракций, - это уточнение норм об императивном мандате», - добавил Хомутынник.
По его словам, указ о роспуске парламента может выйти завтра.
Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что президент Зеленский инициирует рассмотрение на внеочередном заседании парламента изменений в избирательное законодательство.
Председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться на этой неделе.