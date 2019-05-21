Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться на этой неделе - Березюк

Зеленский инициирует рассмотрение на этом заседании изменений в избирательное законодательство.

Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк сказал журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций и групп парламента.

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По словам Березюка, сегодня Зеленьский обратится к председателю ВР Андрей Парубий и народным депутатам относительно необходимости проведения такого заседания.

Березюк напомнил, что, согласно Конституции и законодательству Украины, такое заседание должно быть созвано в трехдневный срок, из чего следует, что оно должно состояться в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что Зеленский инициирует рассмотрение на внеочередном заседании парламента изменений в избирательное законодательство.