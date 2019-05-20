цей матеріал доступний українською

"Ждем указа с датой голосования": Гриценко поддержал решение Зеленского о роспуске Рады

17:20, 20 мая 2019
Политика
314 0
Гриценко заявил, что "Гражданская позиция" готова к выборам в Раду / фото УНИАН

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко высказался в поддержку решения президента Украины Владимира Зеленского касаемо роспуска Верховной Рады.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРоспуск Рады: в партии Вакарчука отреагировали на возможные досрочные выборы

Гриценко отметил, что его партия готова к парламентским выборам и намерена принять в них участие.

"Новой Раде и новому Правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем Указа с датой голосования", - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

По данным СМИ, соответствующий указ может быть подписан уже сегодня вечером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Парламентские страсти
Теги: #Анатолий Гриценко#парламентские выборы 2019#досрочные выборы