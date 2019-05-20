"Ждем указа с датой голосования": Гриценко поддержал решение Зеленского о роспуске Рады

Политик подчеркнул, что новой Раде нужно новое качество - профессионализм и честность.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко высказался в поддержку решения президента Украины Владимира Зеленского касаемо роспуска Верховной Рады.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Гриценко отметил, что его партия готова к парламентским выборам и намерена принять в них участие.

"Новой Раде и новому Правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем Указа с датой голосования", - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

По данным СМИ, соответствующий указ может быть подписан уже сегодня вечером.