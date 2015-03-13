В так называемой "ЛНР" заявляют о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" из РФ

Как говорится в сообщении так называемой "ЛНР", в настоящее время автомобили из состава колонны, доставившие продукты питания, стройматериалы и материалы для обеспечения посевной кампании, направляются на склады для разгрузки. Более 50 автомобилей привезли более 250 тонн груза.

"Эта колонна с гуманитарной помощью была оперативно сформирована из-за очень сложной ситуации в Донбассе, связанной с началом посевной кампании и огромными разрушениями в населенных пунктах, где элементарно не хватает стройматериалов", - сказано в сообщении.

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В то же время, на сайте МЧС РФ сообщается, что так называемый "гуманитарный конвой" пересек российско-украинскую границу.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия решила отправить на Донбасс "внеплановые" гумконвои.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

4 марта границу Украины незаконно пересек 17-й российский «гуманитарный конвой».