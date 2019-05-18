Демократический переходный период между выборами и инаугурацией нового президента говорит о европейскости Украины - посол ЕС

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли также назвал признаки, свидетельствующие о принадлежности Украины к Европе.

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что демократический переходный период между выборами и инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского свидетельствует о европейскости Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на Михайловской площади в столице во время церемонии открытия Дня Европы в Украине.

"Украина - это Европа в своем разнообразии, и я настаиваю на этом, поскольку здесь мы должны приложить усилия, чтобы уважать многообразие. Украина - это Европа в своем разнообразии культур и народов", - заявил Мингарелли.

Также он отметил европейскость Украины в контексте решимости ее гражданского общества и творчества граждан.

"И действительно, Украина также является Европой в плане чрезвычайно демократического переходного периода, который мы наблюдаем сегодня в вашей стране. Полное уважение к этому", - заявил Мингарелли.

При этом он подчеркнул, что Украина продолжает платить большую цену за отстаивание своей независимости и суверенитета.

"Украина продолжает сталкиваться с неотступной военной агрессией, и украинский народ платит очень высокую цену за это. 4 млн украинцев ежедневно страдают от этой агрессии", - заявил Мингарелли.

Посол ЕС напомнил о 1,5 млн перемещенных лиц в Украине в результате российской агрессии и о миллионе украинских мигрантов за рубежом.

Также, по словам посла, тысячи украинских граждан лишены доступа к электроэнергии, воде, продовольствию, не могут удовлетворить другие базовые потребности.

"Все это, разумеется, сегодня является абсолютно неприемлемым на нашем континенте, и вы можете быть уверены, что ЕС будет стоять бок о бок с Украиной, чтобы позаботиться, чтобы эта военная агрессия была прекращена. Вы можете полагаться на Евросоюз", - подчеркнул Мингарелли.