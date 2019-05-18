Мингарелли призвал сломать советское наследие и реформировать правоохранительные органы

Посол ЕС Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине необходимо сломать «устаревшее советское наследие мощного государственного аппарата».

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул настоятельную необходимость реформирования украинских правоохранительных органов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС сказал в Киеве на Дне открытых дверей Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС), которая оказывает поддержку Украине в реформировании правоохранительных органов.

"На реформирование сектора гражданской безопасности украинские граждане возлагают большие надежды. Мы все знаем и понимаем острую необходимость сломать это устаревшее советское наследие мощного государственного аппарата и наладить деятельность подотчетных и прозрачных правоохранительных органов, которые будут служить украинскому народу", - заявил Мингарелли.

При этом он выразил убеждение, что Консультативная миссия ЕС осуществляет "фантастическую работу в этом направлении", предоставляя консультации и проводя тренинги для сотрудников полиции, прокуратуры и других ведомств.