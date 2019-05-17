МИД призывает международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году (фото)

Украинские дипломаты уверены, что признание депортации крымских татар геноцидом послужит недопущению в будущем совершения подобных действий в отношении любого народа.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар и памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В МИД отметили, что 18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, которая стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

По данным Украинского института национальной памяти, за год до окончания войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.

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"Насильственное выселение крымскотатарского народа с территории его исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселений жизненных условий, которые привели к массовым смертям крымских татар, особенно детей и женщин, ограничение элементарных средств к существованию согласно международному праву имеют признаки геноцида. Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве отметили, что 23 апреля 2019 года Меджлис крымскотатарского народа принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

Кроме того, отмечается, что Украина высоко ценит заявление Сейма Латвии от 9 мая 2019 года относительно 75-летия депортации крымских татар и поддержки политики непризнания незаконной аннексии Крыма, в котором депортация крымских татар в 1944 года признана геноцидом.

"Российская Федерация оккупировала и осуществляет попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым, которая является неотъемлемой частью территории Украины, осуществляет незаконное преследование крымских татар в оккупированном Крыму. Крымские татары страдают от уголовного преследования, ограничиваются их права на свободу взглядов, собраний и перемещения", - говорится в сообщении.

МИД требует от Российской Федерации прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя, безотлагательно освободить всех политических заключенных, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

"Во имя восстановления исторической справедливости призываем наших международных партнеров почтить невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что признание мировым сообществом факта геноцида крымскотатарского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него будет свидетельствовать не только о восстановлении исторической справедливости, но и послужит недопущению в будущем совершения подобных действий в отношении крымскотатарского или любого другого народа.

Напомним, в Киеве сегодня, 17 мая, представили художественный проект "Украденный Крым. История депортации", посвященный памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - депортации 1944 года. Проект стартует 18 мая - в этот день исполняется 75 лет принудительной депортации крымских татар с их исторической родины — Крыма.