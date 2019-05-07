РФ усиливает репрессии против крымских татар, чтобы выдавить их с Крыма – правозащитники

Москва пытается превратить оккупированный Крым в военный плацдарм без инакомыслящих людей, подчеркивают в Крымскотатарском ресурсном центре.

Российская Федерация усиливает репрессии против крымских татар и украинцев во временно оккупированном Крыму, чтобы запугать их и выдавить с полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев во время презентации данных о нарушениях прав человека на оккупированном полуострове за первый квартал 2019 года.

«Несмотря на 5 лет оккупации, РФ не просто продолжает, а усиливает свои репрессивные действия в отношении коренного крымскотатарского народа, украинских активистов с целью выдавливания и запугивания их», - заявил он.

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Таким образом, по словам Бариева, РФ пытается превратить Крым в военный плацдарм без инакомыслящих людей, которые не согласны с противозаконными действиями РФ. «Они пытаются избавляться от «ненужных» людей, запугивая их, проводя обыски, обвиняя их в терроризме, экстремизме, в других преступлениях», - убежден он.

К тому же, по словам менеджера по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвира Сагирмана, РФ на оккупированном полуострове проводит незаконные военные учения на регулярной основе.

Также, помимо военных учений, осуществляется милитаризация полуострова, сопровождаемая пропагандой военной службы в российской армии.

Кроме того, по словам Сагирмана, РФ проводит в оккупированном Крыму различные акции, к которым привлекают несовершеннолетних детей. «Все эти действия являются нарушением международного права, в частности, статьи 51 Четвертой женевской конвенции, которая говорит о том, что страна-оккупант не может принуждать лица служить в ее вооруженных или вспомогательных силах», - добавил он.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.