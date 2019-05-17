Первый замглавы СБУ подал в отставку
19:03, 17 мая 2019Политика
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Об отставке Демчины сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк в соцсети.
Демчина тоже увольняется / фото УНИАН
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.
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Об этом сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк в Facebook.
«Первый заместитель председателя СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку», - написал Антонюк.
Как сообщал УНИАН, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.
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