Первый замглавы СБУ подал в отставку

Об отставке Демчины сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк в соцсети.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

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Об этом сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк в Facebook.

«Первый заместитель председателя СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку», - написал Антонюк.

Как сообщал УНИАН, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.