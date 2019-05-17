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Первый замглавы СБУ подал в отставку

19:03, 17 мая 2019
Политика
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Демчина тоже увольняется / фото УНИАН

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Об этом сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк в Facebook.

«Первый заместитель председателя СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку», - написал Антонюк.

Как сообщал УНИАН, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.

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Теги: #СБУ#Демчина