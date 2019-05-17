Сестра Сенцова получила украинское гражданство

Наталья Каплан отныне стала гражданкой Украины.

Президент Петр Порошенко предоставил гражданство Украины Наталье Каплан - сестре незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сама Каплан сообщила на своей странице в Facebook. "Свершилось! Я гражданка Украины!", - написала сестра украинского политзаключенного Сенцова. У Натальи Каплан ранее было гражданство России. Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы рф Илье Пономареву.

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