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Экс-депутат Госдумы РФ получил украинское гражданство

17:30, 17 мая 2019
Политика
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О предоставлении ему гражданства Украины сообщил сам Пономарев / фото УНИАН

Об этом Пономарев написал в Facebook.

«Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу», - отметил он.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков осенью 2016 года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. 23 марта 2017 года он был убит в центре Киева.

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Теги: #гражданство#Пономарев