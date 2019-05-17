Экс-депутат Госдумы РФ получил украинское гражданство

По словам Пономарева, президент подписал соответствующий указ о предоставлении ему украинского гражданства.

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы России Илье Пономареву.

Об этом Пономарев написал в Facebook.

«Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу», - отметил он.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков осенью 2016 года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. 23 марта 2017 года он был убит в центре Киева.