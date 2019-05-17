Суд открыл дело о запрете выезда из Украины Порошенко, Гройсману, Парубию

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников.

Окружной административный суд города Киева открыл дело относительно запрета выезда из Украины 180 топ-чиновникам.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди людей, которым могут запретить выезд из Украины, — президент Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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Также в перечне более 50 народных депутатов от БПП, более 40 членов правительства, судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей. Их имена пресс-служба суда не называет.

Судебный иск адресован Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.

Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд запретить топ-чиновникам выезжать из страны после президентских выборов и выборов в Верховную Раду.

Также в иске требуется признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ.

Истец считает, что бездействие ведомств привело к организованной преступности среди лиц, занимающих политические должности, которые могли совершать коррупционные преступления.

26 апреля Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску журналиста Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Окружной суд города Киева получил иск от народного депутата Евгения Дейдея в СБУ и администрации Государственной пограничной службы с требованием запретить бывшему первому заместителю председателя СНБО Олегу Гладковському выезжать за границу на постоянное место жительства.