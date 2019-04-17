Скандал с хищениями в "оборонке": суд разрешил проведение экспертиз

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен установить рыночную стоимость оборудования, поставленного государственным предприятиям оборонного комплекса.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о назначении комплексной судебной товароведческой и экономической экспертизы о возможной бездеятельности должностных лиц Национального антикоррупционного бюро относительно завладения участниками преступного сговора, которые фигурируют в журналистском расследовании "Bihus.info", денежными средствами государственных предприятий из состава ГК «Укроборонпром».

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном 12 апреля в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР Владислава Тельцова в уголовном расследования, открытом 5 марта 2019 года на основе материалов журналистского расследования "Bihus.info". В частности, проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Также суд постановил, чтобы в рамках экспертизы были установлены два вопроса:

- Какова рыночная стоимость изделий 1Г-42 (прицелов-дальномеров), поставленных ГП «Харьковский бронетанковый завод» субъектами хозяйствования, а именно: ООО «Спецбудпостачання», ООО «Системинжинирингменеджмент», ООО «Укртехмед», ООО «Делюкс ЛТД», ООО «Оптимумспецдеталь» на дату фактического принятия изделий ГП «Харьковский бронетанковый завод», при условии, что они находились в технически исправном (работоспособном) состоянии?

- Подтверждаются ли документально выводы акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «Харьковский БТЗ» за период с 1 января 2012 года по 1 мая 2016 года о нанесении ущерба государству в лице Министерство обороны Украины в сумме 1 млн 423 тыс. 768 грн, с учетом выводов товароведческой экспертизы?

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Как отмечается в постановлении, досудебным расследованием установлено, что НАБУ получило от Главной военной прокуратуры ГПУ материалы, которыми подтверждается факт завладения должностными лицами различных субъектов хозяйствования средствами предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром» в особо крупном размере.

«Должностные лица НАБУ, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, умышленно не провели мероприятия, направленные на прекращение в дальнейшем преступной деятельности. В итоге были созданы условия для дальнейшего завладения участниками преступного сговора денежными средствами государственных предприятий в сумме 250 млн грн, что является особо крупным размером, в результате чего нанесены тяжкие последствия интересам государства», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, в заключительной части расследования программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» о коррупции в оборонной сфере говорится, что НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании «Оптимумспецдеталь» с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка.