Российские войска не будут атаковать Мариуполь - Маломуж
Российская Федерация пока не намерена наступать на Мариуполь, сейчас применяется лишь тактика провоцирования, по тем объектам, которые чрезвычайно важны для боевиков.
Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж, сообщает 112.ua.
"По нашей реальной информации широкомасштабных наступлений как раз ВС РФ по Мариуполю и по другим стратегическим объектам сейчас не предусматривается. Сейчас применяется тактика провоцирования по тем объектам, которые чрезвычайно важны для боевиков, для создания соответствующих плацдармов и российским вооруженным силам, а это окружение Мариуполя. Пытаются вытеснить ВСУ с помощью той техники и воинских формирований, которые накапливаются, а это Широкино, Новоазовск для того, чтобы создать предпосылки для контроля Мариуполя, стратегического контроля предварительно", - отметил Маломуж.
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Он подчеркнул, что эта же тема связана с Песками, Авдеевкой.
"Это в непосредственной близости возле Донецка, и там вопрос поставлен вытеснить", - уточнил генерал.
По его словам, это предпосылки для возможных провокационных сценариев, потому что ежедневно РФ и боевики заявляют, что наши военные нарушают договоренности, чтобы были предпосылки для соответствующих боевых операций.
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