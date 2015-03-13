Российские войска не будут атаковать Мариуполь - Маломуж

Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж, сообщает 112.ua.

"По нашей реальной информации широкомасштабных наступлений как раз ВС РФ по Мариуполю и по другим стратегическим объектам сейчас не предусматривается. Сейчас применяется тактика провоцирования по тем объектам, которые чрезвычайно важны для боевиков, для создания соответствующих плацдармов и российским вооруженным силам, а это окружение Мариуполя. Пытаются вытеснить ВСУ с помощью той техники и воинских формирований, которые накапливаются, а это Широкино, Новоазовск для того, чтобы создать предпосылки для контроля Мариуполя, стратегического контроля предварительно", - отметил Маломуж.

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Он подчеркнул, что эта же тема связана с Песками, Авдеевкой.

"Это в непосредственной близости возле Донецка, и там вопрос поставлен вытеснить", - уточнил генерал.

По его словам, это предпосылки для возможных провокационных сценариев, потому что ежедневно РФ и боевики заявляют, что наши военные нарушают договоренности, чтобы были предпосылки для соответствующих боевых операций.

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