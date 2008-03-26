Чорновил просит не делать выводы из отсутствия Януковича и Кириленко

Отсутствие лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на заседании Кабинета Министров не является определяющим признаком политического процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) сегодня журналистам в Кабмине.

«Нельзя делать ультравыводы, почему, скажем, нет руководителя фракции Вячеслава КИРИЛЕНКО. Это не является каким-то признаком политического процесса. Думаю, что у него есть другая работа, на которой он задействован, также, возможно, и у Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Народный депутат отметил, что сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров по подведению итогов деятельности правительства за 100 дней пребывания у власти присутствуют представители фракции Партии регионов, в том числе Николай АЗАРОВ и Тарас ЧОРНОВИЛ.