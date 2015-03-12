Президент поручил Кабмину разобраться с больницами и санаториями для военных АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Кабинета министров поручено в месячный срок проанализировать состояние материально-технического, в том числе лечебно-диагностического, оснащение санаторно-курортных и других заведений здравоохранения и реабилитационных учреждений. Правительство должно определить заведения и учреждения, которые могут быть использованы для лечения, реабилитации и оздоровления военнослужащих, получивших ранение, контузию, увечье, другое заболевание во время участия в АТО, а также других участников боевых действий и инвалидов войны.

Также Кабинет министров должен провести в трехмесячный срок инвентаризацию имущества общественных объединений (организаций) бывшего Союза СCP, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось на территории Украины, анализ эффективности его использования предприятиями, учреждениями и организациями, в ведении и/или пользовании которых оно находится. Правительство должно определиться относительно возможности использования указанного имущества для лечения, реабилитации и оздоровления вышеназванных лиц, а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза СCP".

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Кроме того, Генеральной прокуратуре предложено провести проверку надлежащего осуществления соответствующими государственными органами защиты интересов государства во время отчуждения заведений здравоохранения (в том числе поликлиник, санаторно-курортных заведений), реабилитационных учреждений, которые находились в сфере управления Министерства обороны Украины, а также имущества курортных учреждений, санаториев, домов отдыха и других предприятий и организаций из числа имущества, переданного Украинскому республиканскому Совету профсоюзов, и в случае выявления фактов противоправного отчуждения такого имущества принять необходимые меры по представительству интересов государства в суде.