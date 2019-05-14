Рада рассмотрит обращение к мировому сообществу о нарушении прав коренных народов в России

В то же время депутаты не включили в повестку дня законопроект относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики.

Народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии проект постановления об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (№10125). Как передает корреспондент УНИАН, в то же время не был включен в повестку дня проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины оо внедрении принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики (№10248). Кроме того, в повестку дня Верховной Рады не включили проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно демонополизации и развития космической деятельности (№10096).

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