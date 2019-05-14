Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил убеждение, что сегодня закон о языке будет подписан.

Председатель парламента Андрей Парубий поручил регламентному комитету Верховной Рады безотлагательно рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание парламента.

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"Я убежден, что важнейшим решением сегодня является отклонение всех постановлений, которые блокируют подписание закона о языке", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на днях была "рейдерская попытка через судебные решения заблокировать подписание закона".

"Но общественный резонанс и позиция народных депутатов привели к тому, что мы не допустили такого сценария", - заметил Парубий.

Он подчеркнул, что нельзя медлить с отклонением постановлений, блокирующих подписание закона о функционировании украинского языка.

"Поэтому я даю поручение комитету безотлагательно рассмотреть все постановления для того, чтобы мы сегодня смогли их рассмотреть, и я, как председатель Верховной Рады Украины, смог подписать закон о языке", - сказал Парубий.

"Я убежден, что сегодня закон о языке будет подписан", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.

На сегодняшний день в парламенте зарегистрировано 4 проекта постановления об отмене решения о принятии закона.

13 мая член регламентного комитета Верховной Рады Светлана Войцеховская заявила, что комитет сегодня рассмотрит проекты постановлений, которыми предлагается отменить закон об украинском языке.