В Сумах целый день не может собраться облсовет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, после обеда взяли карточки для голосования 36 депутатов, в сессионном зале зарегистрировались 32.

В частности, среди зарегистрированных были председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко и его заместитель Иван Боршош, директор департамента экономического развития и торговли ОГА Александр Ситак, ректор Сумского Национального аграрного университета Владимир Ладыка, которые отсутствовали на утренней попытке начать работу заседания.

По информации пресс-службы облсовета, заместитель председателя облсовета Вера Лаврик созывает пленарное заседание 41 сессии областного совета на 16 марта на 14 часов, а в 12.00 понедельника состоятся депутатские собрания.

"О готовности оказать содействие в обеспечении явки депутатов на сессию и заверил председатель ОГА Николай Клочко», - говорится в сообщении.

В свою очередь депутат Виктор Тимошенко отметил, что за срывом пленарного заседания стоит не просто халатность и безответственность отдельных депутатов, а более глубокая проблема - дестабилизация ситуации в приграничной области.

Он, а также его коллеги Сергей Гресь, Николай Полилуй и другие предложили обратиться к правоохранительным органам с требованием немедленно расследовать вопрос запугивания депутатов накануне сессии и привлечь к ответственности виновных.

Читайте такжеГорсовет Сум будет работать круглосуточно в режиме дежурстваЗаместитель председателя облсовета Лаврик в зале заседаний подписала соответствующие обращения в областную прокуратуру, а также УСБУ и УМВД в области.

Как сообщал УНИАН, в Сумах сегодня утром не запланирована сессия началась 41-ая сессия Сумского областного совета шестого созыва из-за отсутствия кворума, поскольку только 29 из 100 народных избранников зарегистрировавшихся в зале.

Заместитель председателя облсовета Вера Лаврик заявила, что факт неявки двух третей областных парламентариев на сессию является саботажем со стороны депутатов фракции КПУ, группы «Воля народа», «За европейскую Сумщину», «За развитие Сумщины» и части внефракционных депутатов.

Она также отметила, что неявка на сессию со стороны депутатов - это полная безответственность, и предположила, что причиной такой неявки возможно стало внесение проекта решения об увольнении с должности руководителя управления имуществом облсовета одного из бывших регионалов, с чем его экс-однопартийцы не согласны.

По словам Лаврик, также есть данные, что в течение недели депутатам звонили неизвестные и предупреждали, что на сессии их будут бить и обливать зеленкой.

По информации пресс-службы облсовета, срыв сессии потянул за собой неприятие важных для жизнедеятельности области решений, как то: выделение дополнительных средств на приобретение инсулина, медикаментов для нефрологических больных методом гемодиализа, для которых один день без лекарств может стоить жизни; лишенные средств два онкобольных ребенка и участник АТО, которые требуют немедленного дорогостоящего лечения; не назначены на свои должности руководители около 20 коммунальных учреждений и т.д.