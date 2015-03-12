На заседание СНБО впервые пригласили лидеров парламентских фракций – СМИ

15:44, 12 марта 2015
Политика
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В четверг, в 17:00, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

УНІАН

Как сообщает INSIDER со ссылкой на собственный источник, впервые на заседание СНБО будут приглашены лидеры парламентских фракций.

Темой заседания будет выполнение Минских договоренностей на Донбассе.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут рассмотрены шаги, которые необходимо осуществить для выполнения Минских договоренностей.

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