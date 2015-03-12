На заседание СНБО впервые пригласили лидеров парламентских фракций – СМИ
15:44, 12 марта 2015Политика
500 0
В четверг, в 17:00, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Темой заседания будут Минские договоренности / УНИАН
Как сообщает INSIDER со ссылкой на собственный источник, впервые на заседание СНБО будут приглашены лидеры парламентских фракций.
Темой заседания будет выполнение Минских договоренностей на Донбассе.
Читайте такжеСНБО станет военно-политическим центром в государстве - эксперт
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут рассмотрены шаги, которые необходимо осуществить для выполнения Минских договоренностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter