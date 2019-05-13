В "Видродженни" призвали парламент как можно быстрее назначить дату инаугурации

Хомутынник также призвал Парубия провести еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

Депутатская группа "Партия "Видродження" предлагает парламентским фракциям как можно быстрее назначить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций 13 мая выступил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Также группа призывает спикера Верховной рады Андрея Парубия выступить в роли модератора согласования этой даты.

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По словам Хомутынника, нельзя серьезно обсуждать решение главных вопросов в государстве, не учитывая позицию относительно них новоизбранного президента. Народный депутат призвал определить дату инаугурации ближайшее время.

"Мы видим, что вокруг этого происходит много спекуляций, и тональность разговоров как с одной, так и с другой стороны не совсем приемлема. Мы понимаем, что инаугурация должна состояться как можно скорее. Есть пять постановлений с предложениями дать – начиная с 19 мая и заканчивая 1 июня. Наша фракция поддержит любую из постановлений, которая будет согласована между новоизбранным президентом и парламентом", – сказал Хомутынник.

Он также призвал Парубия провести еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

"Именно председатель Верховной рады должен стать модератором общения с новоизбранным президентом, созвать еще одну встречу с ним или его командой для того, чтобы определить, какая именно дата инаугурации будет приемлемой. И закрыть этот вопрос, двигаться дальше! Потому что, с одной стороны, является обращение с ультиматумами, с другой – есть позиции, которые фракции не до конца выражают. Поэтому давайте этот вопрос решим сегодня и завтра на утреннем заседании примем это решение", – предложил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження".

Он призвал лидеров фракций и новоизбранного президента не искать поводов для противостояния.

"Я хочу обратиться как к лидерам фракций, так и до новоизбранного президента и его команды: не надо искать шагов, которые приведут к противостоянию. Надо, наоборот, показать пример взаимодействия и построения тех демократических ценностей, за которые боролись все кандидаты", – сказал Хомутынник.