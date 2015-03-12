СНБО будет назначать руководителей военно-гражданских администраций на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

Он напомнил, что военно-гражданские администрации есть двух видов. В частности, к ним относятся военно-гражданские администрации, которые создаются на базе областных и районных государственных администраций, и руководители областных и районных государственных администраций автоматически приобрели полномочий руководителей военно-гражданских администраций.

Ковальчук отметил, что таким образом, например, Александр Кихтенко на сегодня является председателем военно-гражданской администрации Донецкой области.

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Вместе с тем, отметил Ковальчук, Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о назначении руководителей военно-гражданских администраций населенных пунктов. В связи с этим Ковальчук пояснил, что "уже поданы определенные кандидатуры, и на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины примет соответствующее кадровое решение", - подчеркнул Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом образовал Донецке и Луганске областные военно-гражданские администрации.

Также, согласно этому документу, в Донецкой области создано Волновахскую и Марьинскую районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации в городах Авдеевка, Угледар и Красногоровка Марьинского района; в Луганской области - Новоайдарскую, Попаснянську и Станично-Луганскую районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации сел Крымское и Трехизбенка, Кряковка, Лобачеве, Лопаскине и Орехово-Донецкое Новоайдарского района; поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района; сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района.

Определено, что Донецкая и Луганская облгосадминистрации приобретают статусы, соответственно, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, а их головы - статуса руководителей, соответственно, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. То же касается и образованных администраций низшего уровня.

Указом поручено председателям Донецкой и Луганской облгосадминистраций в трехдневный срок представить руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины предложения относительно перечня должностей, которые могут быть замещенные военнослужащими, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов вновь созданных военно-гражданских администрациях.

Также главам этих ОГА поручено вместе с руководителем Антитеррористического центра при СБУ подать в пятидневный срок секретарю Совета национальной безопасности и обороны совместные предложения по кандидатурам для назначения на должности руководителей военно-гражданских администраций населенных пунктов.