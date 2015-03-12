Горсовет Николаева признал Россию страной-агрессором, "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующее решение принято на заседании 12 марта.

Депутатов, которые шли на заседание сессии, встречали общественные деятели с транспарантами в руках: "Россия - страна-агрессор!", "Долой московских оккупантов!", "Путинских фашистов - за решетку!".

Читайте такжеХарьковский облсовет отказался рассматривать вопрос о признании России страной-агрессором

"Этими лозунгами горожане хотели поддержать вынесенный на рассмотрение депутатов проект решения о поддержке депутатами Николаевского городского совета постановление Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, парламентам государств мира о признании Российской Федерации страной-агрессором", - сообщили в горсовете.

Текст проекта решения зачитал диктор, городской голова поставил вопрос на голосование. "За" принятие решения проголосовали 46 депутатов.

"В настоящее время представители общественности начали обвинять власть в том, что все формулировки в тексте смазано. Юрий Гранатуров уточнил, что не может быть разночтения: на голосование поставлен вопрос о поддержке принятого Верховной Радой документа", - сказано в сообщении.

Депутаты проголосовали единогласно, 60 голосами, поддержали обращение парламента Украины о признании Российской Федерации государством-агрессором.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Полтавская областная рада признала Россию страной-агрессором.

Справка УНИАН. 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.