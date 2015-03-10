Полтавский облсовет признал Россию страной-агрессором

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли сегодня на внеочередной 27-й сессии.

Депутаты без обсуждений и дополнительных предложений с первого раза поддержали заявление Полтавского облсовета по поддержанию обращения Верховной Рады Украины, ООН, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, парламентов стран мира о признании Российской Федерации страной-агрессором, а так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» - террористическими организациями.

71 депутат проголосовал «за», один депутат воздержался.

Всего в облсовете 118 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 30 января городской совет Полтавы не смог принять решение о признании Российской Федерации государством-агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями. Из 49 присутствующих депутатов за это решение проголосовали 20, 12 - воздержались, остальные депутаты просто не голосовали. Для того чтобы решение было принято, необходимо было набрать 26 голосов.

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2 февраля этот вопрос вновь был поставлен на голосование. На этот раз решение было принято единогласно 33 депутатами, присутствующими на внеочередной сессии горсовета (всего в горсовете 49 депутатов).

Справка УНИАН. 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признание Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.