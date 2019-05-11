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Посол Украины при ООН получил дополнительную должность

18:42, 11 мая 2019
Политика
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Ельченко постоянным представителем Украины при ООН 9 декабря 2015 года \ ukraineun.org

Президент Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

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Текст соответствующего указа от 11 мая №213/2019 обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, президент назначил Ельченко постоянным представителем Украины при ООН 9 декабря 2015 года.

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Теги: #ООН#посол#Владимир Ельченко