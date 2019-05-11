Посол Украины при ООН получил дополнительную должность

Владимир Ельченко с декабря 2015 года является постоянным представителем Украины при ООН.

Президент Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству. Читайте такжеВ Украине в этом году появится "посол ООН" – Ельченко Текст соответствующего указа от 11 мая №213/2019 обнародован на сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, президент назначил Ельченко постоянным представителем Украины при ООН 9 декабря 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter