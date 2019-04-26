Заседание Совбеза ООН: Украина призвала усилить санкции против РФ

Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН призвал ввести против РФ новые целенаправленные санкции.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН призвал ввести против Российской Федерации новые целенаправленные санкции, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.

Об этом Ельченко заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Разве российское руководство не осознает, что его действия полностью разрушают Минские соглашения? Разве Россия не осознает, какого рода бомбу замедленного действия она запускает? Разве Россия не осознает свою политическую ответственность за подрыв процесса мирного урегулирования на восточной части украинского Донбасса? Я думаю, что Кремль осознает это все очень хорошо, но делает это намеренно - исполнение указанных соглашений никогда не было намерением российской стороны", - заявил Ельченко.

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В этой связи он сказал, что за каждым шагом России за последние пять лет скрывалось совершенно четкое намерение дестабилизации и фрагментации Украины.

"Но Россия понесет ответственность. Именно по этой причине усиление международного давления на Кремль, включая новые целенаправленные санкции против государства-агрессора, должны быть нашей общей задачей", - подчеркнул украинский посол.

По его убеждению, это является тем способом, чтобы вернуть Россию на путь исполнения ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также является средством для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.