Порошенко: Украина дистанцировалась от “кремлевского победобесия”

По словам президента, в отличие от россиян, украинцы не страдают дальтонизмом и видят полную цветовую гамму "ее величества истории".

За минувшие пять лет Украина сформировала собственный сценарий Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеЛуценко рассказал, как его дед писал под Рейхстагом брань о Гитлере

Такое заявление глава государства сделал в ходе акции "Первая минута мира", приуроченной к 9 мая. Трансляцию акцию вел канал «112 Украина».

"Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма семьдесят четыре года назад это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру!", - сказал Порошенко.

Он добавил, что, в отличии от соседей, украинцы не страдают дальтонизмом и видят полную цветовую гамму "ее величества истории".

Напомним, Украина сегодня отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.