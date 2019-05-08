Кабмин готовит перечень причастных к незаконной выдаче паспортов РФ – к ним применят санкции

В МинВОТ отмечают, что персональные санкции должны быть применены во взаимодействии с международными партнерами.

Кабинет министров Украины готовит перечень лиц, причастных к незаконным действиям по выдаче российских паспортов жителям оккупированных украинских территорий на Донбассе, к которым должны быть применены персональные санкции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш после сегодняшнего заседания правительства.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам, к незаконным действиям по давлению и по принуждению граждан даже по получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство одобрило решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.