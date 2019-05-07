Климкин: российские паспорта превратят людей из ОРДЛО в граждан второго сорта

Климкин отметил, что донбасским юношам светит служба в армии РФ.

Российские паспорта превратят людей с оккупированного Донбасса в граждан второго сорта, как это уже случилось с жителями аннексированного Крыма.

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Как пишет в своем блоге на сайте «Украинская правда» министр иностранных дел Павел Климкин, их документы нигде в мире не будут признаваться, и даже в самой России они не смогут пользоваться теми социальными возможностями, которые имеют настоящие россияне.

Климкин отметил, что взамен донбасским юношам светит служба в армии РФ, «а вполне вероятно, и роль пушечного мяса для многочисленных горячих точек, которые Россия так любит создавать в самых неожиданных уголках мира».

«Ну, и не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис. В конце концов, Россия издавна заселяла свои Сибири миллионами украинцев, а сегодня проводит преступную замену населения в захваченном Крыму», – пишет министр.

«Целей у Москвы, как видим, много, но главная цель всей этой спецоперации с паспортами заведомо невыполнима – это все то же возрождение Российской империи хотя бы в некоем подобии», – добавил Климкин.