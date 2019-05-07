Российский омбудсмен сообщила об освобождении двух украинцев, которых удерживали в Крыму – Денисова

Утверждается, что сейчас моряки направляются домой на Херсонщину к своим родным.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой об освобождении двоих херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму – Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.

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«Только что по телефону разговаривала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов », - указала Денисова в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что украинцы были задержаны еще в сентябре 2018 пограничниками ФСБ РФ во время пришвартовывания моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. По ее словам, сейчас рыбаки идут домой на Херсонщину к своим родным.

11 сентября прошлого года сообщалось, что на озере Сиваш российские пограничники задержали двух украинских рыбаков. Граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы".